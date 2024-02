Esposa de Thor Batista defende marido após críticas à sua aparência: ‘O tempo passa para todos’

Esposa de Thor Batista, Lunara Campos se manifestou nas redes sociais, nesta terça-feira, 27, sobre as críticas que o marido vem sofrendo por conta de sua aparência. Através dos |Stories do Instagram, a modelo lamentou a atitude dos internautas e rebateu os comentários.

“Ontem fomos lamentavelmente expostos novamente de forma maldosa, e o pior: usando a imagem do nosso filho recém-nascido também. O tempo não para, ele passa para todos e graças a Deus evoluímos para melhor”, iniciou ela.

Lunara e Thor estão juntos há dez anos e tiveram o primeiro filho no dia 2 de fevereiro, o primeiro neto de Eike Batista e da ex-modelo e ex-musa do Carnaval Luma de Oliveira.

“Estamos vivendo o momento mais lindo das nossas vidas, e dessa vez, nada vai atrapalhar, e também não irá me fazer parar aqui, como já fiz outras vezes. Vou continuar dividindo as coisas boas da vida com vocês! Obrigada pelas pessoas maravilhosas que me acompanham, que são a maioria graças a Deus!”, completou.

Já há alguns anos, Thor tem mantido uma vida discreta e longe dos holofotes, mas voltou a chamar atenção ao compartilhar cliques com o filho.

Os comentários negativos tomaram força na última segunda-feira, 26, quando uma foto atual foi comparada com uma de 2012, ocasião em que ele tinha 23 anos. Internautas suspeitaram que as mudanças poderiam ser consequência de cirurgias plásticas e do uso de anabolizantes.

Justiça

Também nesta terça-feira, o primogênito do empresário Eike Batista informou ter acessado as vias legais para dar resposta aos recentes ataques direcionados à sua aparência. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou um comunicado do escritório de advocacia que irá representá-lo.

“Diante dos inúmeros ataques e perseguições que o empresário Thor Batista, sua esposa Lunara Campos e seu irmão Olin Batista vêm sofrendo, foi constituído o escritório Belarmino Sociedade de Advogados para representá-los juridicamente, sendo que os trabalhos estão sob a coordenação do advogado Guilherme Belarmino”, diz o comunicado em nome de seus advogados.

Veja a nota divulgada:

Fonte: IstoÉ