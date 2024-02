Drogas e armas são apreendidas no Rio Paraná dos Mouras, em Rodrigues Alves

As forças de segurança apreenderam neste sábado, 10, cerca de 14 quilos de cocaína e maconha e duas armas de fabricação argentina no Rio Paraná dos Mouras, no município de Rodrigues Alves. Ninguém foi preso.

A ação se deu por meio da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, integrada entre a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, Sejusp/Gefron, Polícia Civil e Exército Brasileiro/61 Bis.

Foram apreendidos 8 quilos de maconha e 6 quilos de cloridrato de cocaína,1 revólver e 1 pistola 380, ambas de fabricação argentina.

Durante a aproximação do local de abordagem, os traficantes empreenderam fuga adentrando pela mata. A operação faz parte de um plano estratégico de atuação integrada da Secretaria de Segurança envolvendo as forças do estado e as federais no enfrentamento aos crimes transfronteiriços.