Brenda Straiss é Rainha Trans e Bianca Lins leva pontuação máxima como Rainha Gay

Após uma disputa ferrenha, os jurados coroaram as demais realezas nas categorias Rainha Trans e Rainha Gay do Carnaval 2024 na noite deste sábado, 10, na Praça da Revolução, em Rio Branco. As campeãs se juntam ao Rei Momo e Rainha do Carnaval, Júnior de Mônaco e Carol Bombom, respectivamente – que foram coroados na noite de sexta-feira, 9.

A grande vencedora na categoria Trans foi Brenda Straiss, seguida de Penélope Souza e Israely Lima. Brenda levou um cheque de R$ 4 mil, faixa e troféu das mãos de Meyre Manaus. Penélope faturou R$ 3 mil e Israely ganhou R$ 1,5 mil da equipe organizadora.

Na categoria Rainha Gay, a campeã da disputa foi, pela segunda vez, Bianca Lins, que recebeu pontuação máxima dos jurados (200 pontos) e recebeu a faixa das mãos do prefeito Tião Bocalom e levou R$ 4 mil. O 2° lugar ficou com Dáysa que fraturou R$ 3 mil e em 3° lugar ficou com Ramona Singel que leva R$ 1,5 mil.

Os jurados escolhidos pela organização do evento, eles avaliaram quatro quesitos: samba, simpatia, comunicação e fantasia.