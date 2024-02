Detento monitorado é ferido a tiros no 2° Distrito da capital

Por Davi Sahid

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Airton Ferreira da Silva, de 47 anos, foi ferido a tiros em via pública na madrugada deste domingo, 4. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Jardim do Éden, no bairro Santa Helena, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Airton estava caminhando na rua quando dois criminosos não identificados se aproximaram e em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção da vítima, que foi atingida com projeteis nas nádegas, perna direita e nos testículos. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

Moradores da região ao verem Airton ferido acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar e os Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) não foram acionados.