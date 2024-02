Fundação Hospital do Acre realizou mais dois transplantes de córnea neste final de semana

Para muitas pessoas, o transplante de córnea não apenas restaura a visão, mas também melhora significativamente a qualidade de vida, permitindo que retomem atividades diárias e desfrutem plenamente de suas vidas.

Visando a qualidade de vida, o governo do Acre, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou na manhã do último sábado, 3, mais dois transplantes de córnea. Em janeiro foram realizados 9 transplantes, e o mês de fevereiro iniciou com mais dois procedimentos, totalizando assim onze transplantes desse tipo em 2024.

A primeira receptora é Andréia de Bizerra Souza , 18 anos, estudante, natural de Rio Branco, moradora do bairro da Glória, ela se estava na lista de espera para transplante como prioridade desde do início do mês de janeiro, devido desgaste corneado com risco iminente de perfuração.

Andreia conta que esse é o seu segundo transplante de córnea e que suas expectativas são boas. ”Atualmente sinto bastante incômodo, mas, graças a Deus dessa vez após a cirurgia minhas expectativas são boas, e irá melhorar minha qualidade de vida e meus estudos” conta.

A segunda receptora é Margarida Alves Ferreira, 69 anos, aposentada, moradora do bairro Ivete Vargas, acometida por um Leucoma no olho direito, aguardava pelo transplante desde de 2021. “Minhas expectativas são muito boas, a vida vai voltar a fluir normalmente com minha visão nova, irá me facilitar em muitas coisas. Estou muito ansiosa para ver como vai ser “, afirma a paciente Margarida.

A coordenadora de Transplantes da Fundhacre enfermeira Valéria Monteiro, destaca a satisfação dos resultados positivos em favor de uma melhor assistência aos pacientes.

“Os transplantes ocorridos nesta manhã foram um sucesso. A equipe está muito contente com o resultado, pois foram mais duas pacientes que saíram da fila de espera, sendo que as mesmas vão ter alta no mesmo dia”, comentou Valéria.