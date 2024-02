Casas são atingidas na 6 de Agosto e equipes de resgate trabalham para retirar famílias

Foto: Whidy Melo/ac24horas

A chuva que cai em Rio Branco na tarde desta segunda-feira, 26, não impede o trabalho dos órgãos de emergência e das secretarias municipais que dão apoio às famílias atingidas pela cheia do rio Acre. No bairro Seis de Agosto, mais de 10 ruas estão alagadas, atingindo mais de 100 residências (veja o vídeo no fim da matéria).

Erilene Oliveira e a filha de 5 anos, foram resgatadas por trabalhadores da Secretaria de Cuidados com a Cidade, quando a água estava a 7 cm de atingir o piso da residência. “Eu já me mudei de outro lugar mais baixo para cá, pensando que não alagaria, e hoje estou nessa situação. Perdi tudo na alagação passada, consegui recuperar no programa Recomeço, da prefeitura, então estava no desespero para não perder tudo de novo”, disse.

O nível do Rio Acre chegou aos 16,04 metros, na medição das 15 horas, desta segunda-feira, 26. A Defesa Civil da capital informou que 51 mil pessoas já foram afetadas pelas enchentes do rio e dos igarapés na capital acreana, tanto na zona rural como na urbana. Ao todo, 37 bairros e 15 comunidades rurais foram afetados em Rio Branco. Além disso, algo em torno de 650 pessoas de 200 famílias estão em abrigos públicos e 15 comunidades rurais já foram afetadas.

Assista à videorreportagem: