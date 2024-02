Carreta do Hospital de Amor estará em Cruzeiro do Sul no mês de março

A Carreta do Hospital do Amor estará de 4 a 28 de março no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. Os atendimentos, feitos em parceria com a prefeitura, serão realizados das 07h30 às 12h e das 13h00 às 17 horas. Estarão disponíveis exames de mamografias e preventivos do câncer de colo do útero.

Serão disponibilizadas 25 vagas para mamografia e 30 para preventivos durante a manhã e 30 vagas para ambos os exames à tarde. A faixa etária para realização dos exames de mamografias é de 40 a 69 anos e preventivos de 25 a 64 anos.

Para o atendimento, as mulheres devem apresentar a Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.