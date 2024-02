Botafogo demite Tiago Nunes após empate na estreia da Copa Libertadores 2024

O Botafogo comunicou, na tarde desta quinta-feira (22), a demissão do técnico Tiago Nunes. Em nota, o clube informou que a decisão foi tomada após uma reunião das lideranças do time e que John Textor e o Departamento de Futebol já estão no mercado em busca de um novo comandante para a temporada.

O anuncio veio após empate em 1 a 1 contra o Aurora, da Bolívia, pela segunda fase preliminar da Libertadores. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (28), no estádio Nilton Santos.

“O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo comandante para liderar a equipe nos desafios da temporada”, diz o clube em comunicado.

Tiago Nunes assumiu o comando do Botafogo em novembro de 2023. Foram 15 jogos sob o comando do clube Alvinegro, com quatro vitórias, quatro derrotas e sete empates — aproveitamento de 42,2%.

Após a derrota por 4 a 2 contra o Vasco, no último domingo (18), o ex-treinador disse que alguns jogadores do elenco estavam “pedindo para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte”.

Veja a nota do Botafogo na íntegra

O Botafogo agradece Tiago Nunes e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios. Apesar da dedicação e trabalho realizado no dia a dia, os resultados apresentados não foram esperados.

O auxiliar-técnico permanente do Botafogo, Fabio Mathias, assume interinamente e inicia as suas atividades no posto no treino desta sexta-feira. Mathias estará na beira do campo na partida contra o Audax Rio, no Nilton Santos, válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

