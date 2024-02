Caminhoneiro embriagado que matou mãe e filho atropelados é colocado em liberdade

O caminhoneiro Florisvaldo Ribeiro dos Santos, 49 anos, que ingeriu bebida alcoólica e dormiu ao volante de seu veículo, matando o menino Isaac Gomes Cavalcante, de 8 anos, e a mãe dele, Natasha Caroline de Souza Gomes, 25, na manhã de sábado, 3, na curva do Itucumã, em Rio Branco, foi posto em liberdade pela justiça.

A vara de plantão do Fórum Criminal de Rio Branco seguiu um entendimento do Superior Tribunal Federal, que estabelece que em casos de homicídios culposos, a prisão não deve ser convertida em prisão preventiva. A decisão deu o direito de Florisvaldo responder o crime em liberdade.

Entenda o caso:

Segundo informações da Polícia, Francisvaldo trafegava no caminhão baú modelo M.Benz, de cor branca, placa QLU-9F74, no sentido Rio Branco-Senador Guiomard quando perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária e colidiu fortemente na parada de ônibus aonde se encontravam Isaac e sua mãe Natasha. Com o impacto, o caminhão arrastou a parada de ônibus, atropelou Isaac e Natasha, derrubou a cerca de uma chácara e colidiu contra um cajueiro.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma ambulância básica e outra de suporte avançado foram enviadas, mas quando os Paramédicos chegaram nada puderam fazer por Isaac que já se encontrava sem vida. Foi prestado os primeiros atendimentos a Natasha, que sofreu fraturas pelo corpo e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Ela morreu horas depois.

O motorista Francisvaldo sofreu um corte no supercílio e foi atendido pelo SAMU e ficou no local.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos do Perito Criminal. Francisvaldo foi submetido ao teste do etilômetro que registrou 0,87 mg/L de álcool no sangue.