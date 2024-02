No Acre, combustíveis começam fevereiro mais caros e liderando o ranking do preço alto no país

O preço médio do litro do etanol foi encontrado a R$ 4,71 nos postos de combustíveis do Estado do Acre neste começo de fevereiro, o mais alto do País e dispare ante o valor praticado em outras praças. No Mato Grosso, por exemplo, esse mesmo combustível é comercializado a R$ 2,96 em seu preço médio.

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e constam do levantamento semanal (28/1 a 3/2) em todos os postos e revendedores do País.

Mas não somente o etanol como outros combustíveis seguem muito caros no Acre e seus preços podem ainda sofrer impactos de reajustes promovidos em outras instâncias. A gasolina comum está cotada a R$ 6,74 R$ 0,01 a mais que no boletim passado) neste começo de mês, de longe a mais cara do Brasil no período. Para efeito de comparação, Rondônia tem o segundo maior preço médio da gasolina comum, a R$ 6,32.

A botija de 13 quilos do gás de cozinha, que em períodos de 2023 esteve bem mais barata, agora custa, em média, R$ 115,12, entre os mais altos do País na semana pesquisada pela ANP.

O diesel custa R$ 7,13 e o S10 está a R$ 7,17, ambos os mais caros do País. O diesel subiu dois centavos e o S10, um centavo em comparação ao último boletim ANP.

Sobre o último aumento nos impostos, a Secretaria de Fazenda estimou, há cerca de uma semana, que o impacto ao consumidor final não seria significativo.