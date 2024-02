Bocalom tenta enviar medicamentos ao Jordão, que teve hospital alagado

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), falou por meio das redes sociais nesta segunda-feira, 26, que deverá acionar a Procuradoria-Geral do Município (PGM) para ver a possibilidade de enviar medicamentos para o município de Jordão, que foi atingido pela cheia do Rio Tarauacá e perdeu diversos medicamentos devido ao aumento do nível das águas.

A cheia do manancial invadiu o Hospital Geral Dr. Márcio Rogério Camargo, onde havia cinco pessoas internadas no último sábado (24), entre elas uma grávida. Os pacientes foram levados para o prédio da Secretaria de Assistência Social do município, onde foi montada uma unidade provisória.

Segundo o prefeito Naudo Ribeiro, cerca de 80% da cidade foi alagada e cinco mil moradores foram afetados diretamente pela cheia do Rio Tarauacá.

Em vídeo, Bocalom garantiu que está à disposição do município do interior. “Acabei de ficar sabendo agora que o nosso querido Jordão perdeu todos os medicamentos das unidades de saúde de vocês. Estou determinando que a nossa secretária de Saúde [Sheila], junto com a Casa Civil e nossa Procuradoria-Geral do Município, veja a possibilidade da gente ajudar e poder enviar medicamentos de atenção básica”, declarou.