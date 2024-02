Blackjack online vs blackjack tradicional: Qual o melhor para utilizar a tabela de estratégia?

O blackjack é um dos jogos de cassino mais importantes para a cultura dos cassinos clássicos. Este jogo que possui mais de 300 anos de história, de acordo com diversos especialistas. Possui regras simples e fáceis, mas que podem entregar um alto nível de entretenimento ao jogador, assim como boas chances de ganhos.

Com uma pesquisa simples no Google é possível encontrar diversas estratégias e dicas, que prometem aumentar as chances de ter um resultado positivo no Blackjack. No entanto, muitos jogadores mais experientes utilizam apenas algumas poucas, com eficácia comprovadas pelo tempo, como a tabela blackjack. Esta é, sem dúvidas, uma das mais utilizadas. Se quiser saber mais, veja isso aqui.

Apesar disso, muitas dúvidas ainda rondam os jogadores que têm o seu primeiro contato com a tabela blackjack. A principal entre elas é se este tipo de estratégia funciona no blackjack em cassinos online. Para entender melhor este tema, veremos aqui neste artigo se a tabela blackjack funciona no blackjack online e, entre este e o tradicional, qual é o melhor para utilizá-la.

Tabela blackjack funciona em cassino online?

Esta é uma dúvida muito comum, que assola o mercado de cassinos online desde o seu início. Afinal, estas plataformas sempre sofreram com reclamações de jogadores quanto à experiência oferecida. Na visão comum, um cassino online não poderia oferecer o mesmo nível de experiência que um cassino tradicional físico oferece aos seus frequentadores.

Graças ao avanço tecnológico e ao alto investimento das marcas de cassino online, as salas de cassino ao vivo foram criadas. Estas contam com transmissão ao vivo, em um cenário minuciosamente pensado para se parecer com grandes cassinos tradicionais físicos. Além disso, ainda possui um crupiê real, que está sempre gerenciando o jogo e interagindo com os jogadores.

Esta inovação tecnológica está cada vez mais avançada, mostrando para os jogadores mais céticos que os cassinos online podem sim, oferecer uma experiência de cassino muito próxima ao que o jogador teria ao frequentar um grande cassino físico, como o Bellagio.

É justamente por oferecer uma experiência muito próxima do que seria em um cassino real, que a tabela blackjack pode, sim, ser utilizada em salas de blackjack em cassino ao vivo. Estas salas estão muito próximas do que seria em um cassino físico, incluindo o crupiê real: parte importante na estratégia que faz uso da tabela para melhorar suas chances de resultado.

Blackjack online vs blackjack tradicional, qual é o melhor para a tabela?

Muitos jogadores aficionados pelo blackjack testam diferentes estratégias, observando resultados em diferentes cenários: o que inclui os cassinos físicos e as salas de cassino ao vivo. Diversos destes jogadores afirmam que não há diferença entre utilizar a tabela no blackjack tradicional em cassinos físicos ou no blackjack online, em salas de cassino ao vivo.

Quando nos damos conta de que o local onde será aplicada a estratégia não fará muita diferença, deve-se se concentrar em aplicar a tabela para conseguir a melhor chance possível. Ou seja, os esforços devem ser concentrados no desenvolvimento da estratégia da tabela, para aplicá-la da melhor forma possível, como forma de alcançar melhores resultados, de forma consistente.

Afinal, a tabela serve como uma orientação geral para que o jogador tenha uma noção simples e clara das cartas que já estão na mesa, as que estão com ele e as que ainda estão com o crupiê. Desta forma é possível ir além, utilizando outras estratégias que podem prever as cartas possíveis.