Bilionários precisam pagar mais impostos, defende Haddad na abertura do G20

Os bilionários precisam pagar mais impostos. Essa foi uma das mensagens do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na abertura da primeira reunião financeira do G20 em São Paulo. “Precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos”, disse.

Haddad vai tentar avançar com a pauta da mudança da tributação como instrumento para tentar reduzir a desigualdade. Para isso, quer discutir a tributação progressiva da renda e do patrimônio – pautas que o ministro também tenta avançar na agenda doméstica.

“Chegamos a uma situação insustentável, em que os 1% mais ricos detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os dois terços mais pobres da humanidade”, disse o ministro, ao citar que a desigualdade não é apenas de renda, mas também no consumo.

No discurso de abertura do grupo de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais das 20 maiores economias do mundo, o ministro brasileiro criticou as operações financeiras adotadas por ricos para pagar menos impostos.

“Um complexo sistema offshore foi estruturado para oferecer formas cada vez mais elaboradas de evasão tributária aos super-ricos. Estas tendências culminaram na crise financeira de 2008, expondo claramente as limitações daquela forma de globalização”, disse o ministro brasileiro.

Sobre o Brasil, o ministro disse que o governo passou “o nosso primeiro ano reforçando a credibilidade fiscal e criando as bases de uma nova política econômica, que tem relação direta com as prioridades que agora apresentamos ao G20”.