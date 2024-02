Barra de direção quebra e caminhão derruba 4 postes

Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista do caminhão trafegava no sentido centro-bairro, quando inesperadamente a barra da direção quebrou e o caminhão, subiu no canteiro que fica na lateral da pista, colidiu contra um poste de energia elétrica. Com o impacto inicialmente um poste caiu e os cabos elétricos puxaram os outros três postes de energia, ocasionando as quedas. Durante o acidente ninguém saiu ferido e nenhum veículo passavam no local.

O corpo de Bombeiros foi acionado e isolou a área juntamente com a PRF para os trabalhos de Perícia, deixando a pista liberada em apenas no lado de rolamento direito. Já a pista esquerda ficou interditada e impediu que clientes de um atacadista e moradores de um residencial saíssem dos locais.

Equipes da Energisa estiveram no local, desligaram a rede elétrica e trocaram os postes de energia.

Após perícia, o caminhão foi removido.