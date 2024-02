Fornecedor de armas de fogo no Juruá é preso no município de Rodrigues Alves

Um homem identificado pelo apelido de “Buda”, foi preso pela polícia Civil em Rodrigues Alves com armas, joias e diversos celulares nesta terça-feira (20). Ele é acusado de ser fornecedor de armas da organização criminosa que age na região do Vale do Juruá.

Os objetos encontrados com ele, de acordo com o delegado Marcilio Laurentino, serão submetidos a análises visando esclarecer a ligação com possíveis crimes cometidos na localidade.

“As investigações seguem em andamento e novas prisões podem ser feitas. Reafirmamos nosso compromisso em coibir atividades ilícitas e garantir a segurança da população”, pontuou o delegado.

Além da prisão de Buda, a operação desta terça-feira, cumpriu três mandados de busca e apreensão em Rodrigues Alves.