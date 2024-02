Bancos fechados e unidades de saúde abertas; veja o que abre e fecha em Cruzeiro do Sul

Nesta segunda-feira de Carnaval, 12, os órgãos federais, estaduais e municipais não terão expediente em Cruzeiro do Sul e os bancos também não abrirão as portas.

Já as Unidades Básicas de Saúde – UBSs do município estarão abertas, oferecendo atendimento à população até as 17 horas. Na terça-feira,13, as unidades estarão fechadas. Na quarta-Feira de cinzas, 14, as UBSs estarão abertas a partir das 13 horas.

Os serviços de coleta de lixo e limpeza pública são mantidos normalmente neste período no município. A equipe operacional trabalha normalmente nesta segunda-feira, realizando roçagem e retirada de entulhos.

Serviços no Carnaval

Quando os foliões vão embora do Gamelão da Praça Orleir Cameli, as 3 horas da manhã, um grupo de 40 trabalhadores, recolhe o lixo do local.

” Garantimos que a cidade já amanheça limpa nos dias seguintes às festividades. Para finalizar o período, faremos uma limpeza completa em todo o centro da cidade, da praça de alimentação à praça de táxi”, citou o prefeito Zequinha Lima.

Também durante o Carnaval, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, atua na inspeção das barracas, garantindo que as normas sanitárias sejam seguidas.

Uma barraca do Serviço de Atendimento Especializado — SAE, está presente para fornecendo preservativos sexuais e informações sobre a Profilaxia Pré-Exposição — PrEP.

No que se refere à mobilidade, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito -SEMTRANS, está implementando medidas para garantir um trânsito seguro para os pedestres e veículos que circulam no entorno da festividade. A orientação é que os foliões adotem um motorista da rodada, ou utilizem táxis, mototáxis, vãs, ou carros de corridas por aplicativos.