Na 3ª noite, Bocalom celebra sucesso e a segurança no Carnaval de Rio Branco

Em entrevista ao ac24horas durante a transmissão da terceira noite do Carnaval Popular de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom comentou o sucesso da festa até o momento, que apesar da chuva registrou uma grande presença de foliões neste domingo, 11.

O gestor municipal também comemorou a ausência de registros de ocorrências no evento que está sendo realizado na Praça da Revolução, no centro da capital.

“Todo mundo entendeu como foi que a gente preparou a segurança. A segurança vai muito da noção das pessoas saberem onde estão e elas estão sabendo que estão no Big Brother. Aqui é câmera para todo lado, as câmeras que a gente já colocou no ano passado e as que colocamos neste ano para o carnaval. Em volta, aqui, todas as ruas estão com câmeras, inclusive de reconhecimento facial”, disse.

Na conversa, Bocalom também falou sobre a gestão e disse que o que deseja é sempre ver a população feliz, como considera ter feito em Acrelândia, onde foi prefeito por três mandatos.

“Nós estamos mostrando que quando se trabalha bem com o dinheiro do povo você não deixa faltar para a saúde, você não deixa faltar para a educação. Eu ouvi umas críticas de estar gastando R$ 1,5 milhão com o carnaval em Rio Branco que poderia ser colocado na saúde. Meu amigo, com saúde a Prefeitura nunca gastou 17,52% como nós gastamos agora. A educação gastou 21,32%”, citou.

Bocalom complementou dizendo que os números mostram que não faltou dinheiro para a saúde e para a educação, assim como não está faltando para habitação popular, para cuidar da cidade e para combater a dengue.

“A nossa cidade está bonita, está toda iluminada, então por que não gastar R$ 1,5 milhão com carnaval para disponibilizar um momento de alegria durante cinco dias para a população? A nossa população merece”, concluiu o prefeito.