Após meses na UTI, Beatriz Velloso retorna ao Acre e é recepcionada por amigos e familiares

FOTO: SÉRGIO VALE

A pequena Beatriz Velloso, de 10 anos, filha do deputado federal licenciado, Eduardo Velloso (União) e da médica Rejane Velloso, desembarcou no Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã deste sábado, 24 e foi recebida com festa por familiares e amigos da escola.

O retorno ocorre após mais de um mês de uma intensa batalha pela vida. A menina foi diagnosticada com pneumonia na capital acreana no último dia 15 de janeiro, onde, em seguida, teve complicações no quadro e acabou transferida do Acre para Brasília via UTI aérea e, posteriormente, embarcou para a capital paulista.

Depois de 18 dias internada por conta da doença, Beatriz foi extubada no dia 4 de fevereiro, e seguiu em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde também teve alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no último dia 19 de fevereiro.

O deputado federal licenciado, Eduardo Veloso, revelou, emocionado, que a situação enfrentada serviu para aproximar a família de Deus. “É tanto sofrimento que a gente não sabe nem como pedir, eram 15 dias que ela estava piorando direto, e, recebemos uma luz de Deus. Hoje tenho certeza que somos outra família e nunca deixamos de ter fé”, disse.

Mesmo após a alta, a garota continuou com a família em São Paulo, recebendo acompanhamento médico devido a uma lesão no pulmão esquerdo – oriundo da greve pneumonia. Ela foi avaliada pela equipe de fisioterapeuta da unidade de saúde duas vezes por dia e recebeu liberação para retornar ao Acre na última sexta-feira, 23.



A médica Rejane Velloso, também visivelmente emocionada, contou ao ac24horas que a batalha ainda não acabou. Segundo a mãe, Beatriz está com 60% da saúde recuperada e, de acordo com os médicos, só deverá retornar às aulas após um mês.

“É muito gratificante e a gente pode sentir a presença de Deus em todas as decisões que a gente teve que tomar. Temos que agradecer por todas as orações e todos envolvidos no tratamento. Ela [Beatriz] terá mais um mês de reabilitação e fisioterapia, onde deverá ficar em repouso sem poder ir à escola, nada de piscina e brincadeiras só se forem bem leve”, explicou a médica, dizendo que a menina perdeu quase 10 quilos devido ao problema de saúde.



Em meio à situação delicada da filha, o casal não perdeu a fé e fez pedidos de orações a favor da filha desde a internação. A atitude gerou o apoio de amigos, parentes e de diversas pessoas da sociedade acreana que aderiram ao apelo da família em prol de Beatriz.

Segurando um terço desde a saída da aeronave, Beatriz Veloso, ainda debilitada, demonstrou felicidade ao ver amigos e familiares. “Estou feliz”, afirmou, sendo abraçada, na sequência, por coleguinhas de sua classe.