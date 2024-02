Acreanos terminam janeiro de 2024 pagando R$ 611 milhões em impostos

Os acreanos pagaram R$ 611,5 milhoes em impostos entre os dias 1 e 31 de janeiro deste ano, sendo que no mesmo período de 2023 o desembolso com tributos foi de R$ 516,4 milhões. Ou seja, o fardo dos impostos não para de crescer e é cada vez mais pesado nas costas do acreano, uma vez que, na comparação entre janeiro do ano passado e janeiro de 2024, o crescimento da arrecadação é de aproximadamente 18,4%, segundo dados consultados no Impostômetro, que é um medidor estatístico para aferir os impostos que o país paga em qualquer instante de tempo. Como alguns impostos são contabilizados uma vez por mês, o impostômetro normalmente se utiliza de uma regressão estatística para deduzir a arrecadação tributária em qualquer instante de tempo.

No Brasil, o Impostômetro é administrado pela Associação Comercial de São Paulo. Na internet, a plataforma pode ser acessada pelo endereço https://impostometro.com.br/ Uma informação relevante atualizada pelo Impostômetro é que o acreano e os demais brasileiros trabalham 147 dias ao exclusivamente para pagar impostos.

O Impostômetro foi criado em 2005 pela ACSP visando conscientizar os brasileiros sobre a alta carga tributária no País e encorajá-los a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade.