O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, teve uma noite neste sábado, 3, quando visitou eventos de blocos carnavalescos na capital.

Bocalom esteve em um evento de ensaio do Bloco Unidos do Fuxico e em seguida compareceu ao ensaio do Bloco Seis é Demais, no bairro 6 de agosto. Os dois blocos se preparam para a disputa do campeonato do carnaval municipal, que este ano acontece na Praça da Revolução, centro de Rio Branco.