Visitas a bloco de presídio continuam suspensas na cidade de Cruzeiro do Sul

As visitas ao bloco 7 do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, que estavam previstas para este sábado, 20, seguem suspensas, por medida de segurança.

Os demais pavilhões estão autorizados a proceder com a visita conforme o calendário.

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre – Iapen, a medida ocorre devido às ações que ocorrem na Unidade Penitenciária, como as revistas nas celas e verificação de estruturas.

O Grupo Penitenciário de Operações Especiais- Gpoe e demais Policiais Penais estão no bloco 7 desde o início da semana. Celulares, chips, carregadores e barras de ferro foram encontrados no local. Duas tentativas de fuga foram registradas no bloco 7, onde ficam os presos faccionados.