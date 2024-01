Um reparo no sistema de drenagem fluvial sob a avenida Ceará, em Rio Branco, causa a interdição parcial da via na esquina com a rua Pernambuco, na altura da concessionária Ivel Acre, no sentido bairro/centro.

Segundo trabalhadores da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, o sistema de drenagem que ainda é feito com tijolos maciços será substituído por anéis de concreto. O fim da manutenção no local é estimado para as 20h desta sexta-feira, 19.