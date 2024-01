Vídeo mostra tiroteio entre Bonde dos 13 e CV e deixa moradores assustados na Cidade do Povo

Na noite da última terça-feira, 2, uma intensa troca de tiros foi registrada entre membros de facções criminosas Comando Vermelho e Bonde dos 13 no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

No reduto do B13, bandidos ligados ao CV tentaram tomar o território mais uma vez após recentemente anunciar o domínio dos bairros Taquari e Amapá.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível observar os gritos de moradores da região, além dos faccionados do CV que estavam efetuando vários disparos contra membros rivais que também revidaram ao ataque.

Apesar da ação, o território ainda continua sob domínio do B13. Até o momento as Forças de Seguranças não se pronunciaram sobre o ocorrido.