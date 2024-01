Vídeo:Homem é jogado de ponte após sequestro e se salva agarrando em cabos

Um homem de 28 anos foi resgatado com vida após ser jogado de uma ponte por supostos sequestradores em Bertioga, litoral de São Paulo.

O que aconteceu

O homem foi resgatado com vida por equipes do 6° Grupamento do Corpo de Bombeiros. Na madrugada de ontem (21), a PM foi informada por testemunhas de que três pessoas haviam parado um veículo e arremessado um rapaz sobre a ponte do Rio Itapanhau, na altura do km 224 da rodovia Manoel Hipólito do Rego (SP-55).

Agentes se deslocaram até o local, ouviram alguém pedindo socorro e viram o homem agarrado aos cabos. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que ele é salvo por um agente. Ele alcança a vítima, com o uso de cordas, e desce com ela até o solo.

O homem informou ter sido sequestrado, na noite da última sexta-feira (19), no bairro Perequê, no Guarujá, e levado até uma casa em Bertioga. Ao menos três envolvidos participaram do sequestro, sendo que um deles o vigiava armado. Ele diz ter sido agredido pela quadrilha, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Veículo usado no crime, um Celta, foi encontrado pela polícia tombado no acostamento. Do lado de fora, estava um dos autores, de 31 anos, que confessou que ele e mais dois indivíduos participaram do ocorrido, segundo a polícia.

O caso foi registrado como sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio na delegacia de polícia de Bertioga. A vítima foi levada a um pronto-socorro e medicada.

