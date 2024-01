Traficante é preso com arma de fogo, drogas e dinheiro dentro de residência

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisão do membro da facção Comando Vermelho (CV) o traficante Jhonata Rocha Azevedo, de 22 anos e na apreensão de arma de fogo, drogas e dinheiro na noite desta sexta-feira, 19. A prisão aconteceu em uma residência situada na rua 25 de fevereiro no bairro Boa União em Rio Branco.

A guarnição Policial foi acionada via COPOM com o fim para atender uma ocorrência de tráfico de drogas. Os militares receberam uma informação que um membro da organização criminosa Comando Vermelho guardava drogas e arma de fogo na sua residência. Os Policiais se deslocaram até ao local e foram recebidos pelo proprietário da residência, que soube do que estava acontecendo e autorizou a entrada dos Policiais Militares na casa. O traficante Jhonata quando visualizou os Policiais já informou que havia drogas e uma arma de fogo dentro em seu quarto, dentro do guarda-roupa. Foi feito a busca e em posse de Jhonata foi encontrado 36 trouxinhas de cocaína, 70 papelotes de maconha, uma arma de fogo artesanal com dois cartuchos, 2 balança de precisão, material para embalo dos entorpecentes, um vaso com creatina e uma quantia em espécie de R$ 205,00.

Diante dos fatos foi dada de voz de prisão e Jhonata foi encaminhado juntamente com as drogas e a arma de fogo à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos. O faccionado responderá pelos crimes e porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.