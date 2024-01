Bandidos invadem loja, amarram funcionários e fogem com objetos em Cruzeiro do Sul

Pouco antes do meio-dia desta sexta-feira, 19, três criminosos entraram em uma loja de eletrônicos, localizada na Avenida São Paulo, em Cruzeiro do Sul e amarraram os donos e funcionários do empreendimento. O trio saiu levando vários objetos.

Ninguém foi preso, mas um dos criminosos teria deixado documentos pessoais cair no local, o que deverá facilitar o trabalho da Polícia Militar, que faz buscas pelos criminosos.

Pelas câmeras de segurança, é possível ver que a porta estava aberta, mas não havia ninguém na recepção do empreendimento quando o trio chegou. Um deles fecha a porta e os outros dois pulam o balcão. O vídeo não mostra o que acontece depois.

De acordo com a Polícia Militar, os três, com o uso de armas de fogo, ameaçaram o proprietário e os funcionários e amarraram todos no local. Em seguida, levaram os celulares das vítimas e alguns equipamentos eletrônicos, como caixas de som. Levaram ainda o HD das câmeras de segurança e saíram correndo sentido Bairro Floresta.

“Após buscas nas proximidades juntamente com o GIRO, foram encontrados 3 caixas amplificadoras, 1 ferro de passar, roupas, 1 cafeteira e mídia box B4VR”, citou a PM.

Para chegar ao local, o trio usou um carro de corrida por aplicativo. Mas segundo a PM, quando o motorista percebeu se tratar de um assalto, fugiu do local.

VEJA O VÍDEO: