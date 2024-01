Tabela do INSS: confira como fica o reajuste para quem se aposentou em 2023

O reajuste de 3,71% para beneficiários do INSS que recebem mais de um salário mínimo foi confirmado nesta sexta-feira (12). O valor segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pelo IBGE na véspera.

Os novos valores foram publicados pelos ministérios da Previdência Social (MPS) e da Fazenda no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (12) e já entram em vigor.

Quem se aposentou em 2023, porém, não receberá, necessariamente, o valor cheio do INPC acumulado no ano.

Como de janeiro passado até aqui já conta o período de um ano, o reajuste segue a inflação cheia. Mas para aqueles que se aposentaram ao longo de 2023, o reajuste é calculado a partir do acumulado do INPC no mês em que a pessoa se aposentou até janeiro de 2024.

Por exemplo, o reajuste para quem se aposentou em dezembro é de 0,55%, conforme a alta do INPC de novembro a dezembro. Já os aposentados em outubro vão receber um acréscimo de 0,72% nos benefícios recebidos, somando as variações de dezembro, novembro (0,1%) e do mês de referência (0,12%).

Confira a seguir como ficam as porcentagens do reajuste:

O reajuste feito será o menor desde 2018, quando o INPC fechou o ano em alta de 3,43%.