Na UPA da Sobral, banheiros estão sem assento, papel higiênico e sabão para higiene

Banheiros da Unidade de Pronto Atendimento Franco, na Sobral, em Rio Branco, estão sem assento nos vasos, papel higiênico e sabão para higiene das mãos, nesta sexta-feira, 12.

Uma visita do Ecos da Notícia no local verificou que homens que procuram atendimento na unidade tem que fazer suas necessidades de pé, já que todos os banheiros estão sem assento no sanitário. Mesmo que o cidadão consiga fazer suas necessidades, não há papel higiênico disponível em nenhuma sessão, nem sabão para higiene nas mãos.

Jairo Lima, que está há um mês com sintomas de dengue, conta que resistiu a procurar atendimento em uma UPA pela precariedade da saúde estadual: “a impressão que dá é que depois de eleito ninguém se preocupa com nada. Uma unidade saúde não tem sabão para lavas as mãos, nem assento no banheiro é um absurdo”, disse.

A reportagem tentou contato com a diretora da unidade, Simone Prado, que não retornou o contato.