Senac Acre abre mais de 2 mil vagas em cursos técnicos e de qualificação

O Senac Acre está com matrículas abertas para cursos técnicos e de qualificação. São mais de 40 títulos nos segmentos de Saúde, Gastronomia, Produção de Alimentos, Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação, Moda, Infraestrutura, Comércio e Beleza, totalizando mais de 2 mil vagas. As inscrições podem ser realizadas no site portal.ac.senac.br ou nas unidades do Senac em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia.

Dentre as opções disponíveis, destacam-se cursos Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Estética, Técnico em Informática, Técnico em Radiologia, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Transações Imobiliárias entre outros.

O diretor de Educação Profissional do Senac Acre, Abrão Maia, destacou que essa primeira agenda de cursos do ano reflete o compromisso contínuo do Senac em atender às demandas do mercado e proporcionar formação de qualidade. “Esta agenda é fruto de uma cuidadosa análise das necessidades locais e das tendências do mercado de trabalho. Queremos oferecer cursos que estejam alinhados com as expectativas e exigências profissionais, capacitando nossos alunos para os desafios do mundo atual”, enfatiza o diretor.

Maia ressaltou ainda o compromisso do Senac em oferecer cursos atualizados e ministrados por profissionais qualificados. “Cada curso foi elaborado com o intuito de agregar valor à formação profissional, proporcionando conhecimentos práticos e atualizados para o mercado de trabalho.”

As matrículas podem ser realizadas no site do Senac Acre ou nas unidades do Senac. As informações sobre valores e formas de pagamento também estão disponíveis no site. As aulas terão início em fevereiro.

Programa Senac de Gratuidade

O Senac Acre também está disponibilizando vagas gratuitas por meio do Programa Senac de Gratuidade, das vagas disponíveis nessa agenda mais de 80 por cento são destinadas ao Programa Senac de Gratuidade – PSG. Para participar, os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos pelo programa, como renda familiar per capita de até dois salários-mínimos.

Os interessados em participar do programa de gratuidade devem acessar o site do Senac e acompanhar os editais que serão lançados. Os editais conterão todas as informações sobre os cursos disponíveis e os requisitos para participação.

Por assessoria