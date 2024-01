PF faz patrulhamento pelas águas do Rio Acre em Epitaciolândia em Assis Brasil

A Polícia Federal anunciou na manhã desta quinta-feira, 25, que deu início ao seu Plano de Desenvolvimento Estratégico e buscando a prevenção à criminalidade e a repressão às organizações criminosas com o começo das atividades do Grupo Especial de Polícia Marítima (GEPOM) da Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia, no estado do Acre.

Equipes desembarcaram nas águas do Rio Acre, no rio que percorre a cidade de Assis Brasil, dando início ao primeiro patrulhamento e reconhecimento dessa vital via fluvial.

O GEPOM concentra esforços no enfrentamento aos crimes praticados nas vias navegáveis e nas vias terrestres que conectam os rios que circundam os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Xapuri e Epitaciolândia. Todo esforço acontece sempre em cooperação com outros órgãos da segurança pública, buscando o fortalecimento e a cooperação institucional.

A Polícia Federal declarou ainda que o início das atividades do GEPOM é imprescindível para o enfrentamento das complexas atividades fronteiriças em busca da ordem e segurança da região. O ano se inicia com uma enorme conquista para a fronteira do país.