Rondonienses dizem que acreanas são “fáceis” e tem preferência por sexo anal

Em entrevista a um criador de conteúdo de Rondônia, populares em festas qualificam mulheres acreanas como “fáceis, interesseiras e foguentas”. Os vídeos foram publicados no Instagram e foram mal recebidos pelo público acreano.

Em um vídeo compartilhado em dezembro de 2023, Wando Teixeira entrevista uma acreana e outra rondoniense, e pergunta de onde vem as mulheres melhores de cama. A entrevistada natural de Porto Velho, Rondônia, diz que as acreanas são mais “foguentas”, e completa que as naturais do Acre tem preferência em fazer sexo anal. “As porto-velhenses são mais manhosas, sentem falta de carinho, dinheiro, pix. As acreanas, não, só gostam de dinheiro e de dar o c#”, afirma.

Já a acreana entrevistada garante que as mulheres do Acre são melhores na cama. “Concordo com ela [rondoniense] mais ou menos, tem umas acreanas que são razoáveis, comportadas como eu”, disse.

Em outro vídeo publicado há 3 dias pelo mesmo criador de conteúdo, Wando Teixeira pergunta sobre a mulher acreana a um homem, que não está identificado no vídeo. Aparentemente embriagado, o homem, que é acreano, tece comentários difamatórios. “As mulheres do Acre são oferecidas de mais da conta, o charme daquelas mulher [sic] é diferenciado. Primeiro que a gente não tem que ficar se matando de cantar as mulher [sic], né? Elas já se oferecem pra gente”, diz o homem.

A reportagem entrou em contato com Wando Teixeira, que explicou que as duas mulheres entrevistadas no vídeo publicado em dezembro são garotas de programa, a gravação foi feita em Mirante da Serra, em Rondônia. “Meu conteúdo é de humor. Quem segue, sabe disso. No primeiro caso, são garotas de programa que estavam disputando em tom de brincadeira ‘quem é melhor’ então perguntei quem era melhor de cama… elas responderam entre elas. No segundo caso, o rapaz é acreano e ele disse que considera as mulheres do Acre mais fáceis de ficar do que as de Rondônia… Eu estou aqui pra brincar e pra perguntar. Não tenho culpa do que as pessoas respondem”, disse Wando.

Veja o vídeo: