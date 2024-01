Justiça decreta que ex-vereador acusado de matar boliviano a tiros seja levado a Júri Popular

O juiz da 2° Vara do Tribunal do Júri, Daniel Bonfim, decretou que o ex-vereador Teio Tessinari, da cidade de Capixaba, no interior do Acre, acusado de matar Antônio Deusimar Santiago da Silva, 49 anos, na Bolívia, em 2022, responda em Júri Popular pelo assassinato. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira, 30, pela reportagem da TV 5.

O crime ocorreu em um ramal que fica na Vila Maparro, na Bolívia, país que faz fronteira com o estado do Acre. Silva era morador de Capixaba assim como o ex-vereador e foi assassinado com quatro tiros. A motivação, segundo as investigações, seria por causa de furto de gado.

Em um dos trechos da decisão, o magistrado citou que não se trata de juízo de certeza ou de prévia condenação, mas, uma decisão de admissibilidade, desde que presente a materialidade do crime e os indícios de autoria. O acusado vai responder por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e emboscada.

Bonfim destaca ainda em sua decisão que o ex-vereador se manterá preso, haja vista que os motivos da prisão preventiva ainda estão presentes, entre eles, a garantia da ordem pública.