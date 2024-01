Ex-atacante Romário bate em carro de MC Daniel, que brinca: “Eu que estou errado”

O funkeiro MC Daniel compartilhou, nesta segunda-feira (22), um registro curioso em seu Instagram. O cantor brincou com uma situação envolvendo o ex-atacante Romário, que atualmente é Senador da República.

Ao mostrar um carro muito próximo do outro, Daniel pediu desculpas ao ex-jogador e assumiu a culpa da “batida”.

“Antes de eu ir embora, encostam no meu carro. Aí eu desço para falar com o cara e aí…”, diz o cantor antes de mostrar o Romário. “Aí sou eu”, completa o atual político. “Eu estou errado, eu não tenho Copa do Mundo”, completou MC Daniel.

Dupla estava na mesma festa

O cantor, natural de São Paulo, esteve no Rio de Janeiro para uma apresentação musical na noite desse domingo (21). Em seus stories, é possível ver registros com a cantora Anitta, as atrizes Bruna Marquezine e Paolla Oliveira. Romário foi filmado pelo funkeiro paulista durante a festa.

A referência feita por MC Daniel remonta ao ano de 1994, quando Romário foi o melhor jogador da Copa do Mundo e foi essencial para a conquista do título mundial do Brasil. O ex-atacante também foi eleito, pela FIFA, o melhor jogador do mundo naquele ano.