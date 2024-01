Risco de cheia do Rio Acre em janeiro é pequeno, sem garantias para fevereiro

O nível do Rio Acre na capital acreana continua diminuindo. Na manhã desta segunda-feira, 15, a cota registrada é de 6,8m, o que representa uma retração de 80 centímetros nas últimas 24 horas.

Como neste início de semana marca a metade do mês e o rio está a mais de sete metros da cota de transbordamento (14m) é remota a chance de uma enchente agora em janeiro. No entanto, a Defesa Civil de Rio Branco permanece vigilante.

Cláudio Falcão, coordenador do órgão, relembra o ano de 2021, quando ocorreu algo parecido. “Eu lembro que naquele ano, no início de janeiro a gente estava preparando o Parque de Exposições para receber desabrigados, o rio se “acalmou”, retraiu bastante, mas no dia 8 de fevereiro houve o transbordamento do rio. Então, o que a gente pode dizer que são pequenas as chances de uma enchente neste mês, mas não há nenhuma garantia de que não enfrentemos uma alagação em fevereiro”, destaca.

A chuva registrada em Rio Branco foi de apenas 4,4mm neste domingo.