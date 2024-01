Resort, treino aberto e só duas folgas: como serão os 13 dias do Flamengo nos EUA

Oficialmente, a temporada de 2024 já começou, mas o Flamengo optou por uma excursão aos Estados Unidos para focar na preparação para o longo ano que disputará quatro títulos – Carioca, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Serão 13 dias e 12 noites em Orlando e uma rotina intensa de treinamento.

A delegação desembarcou em Orlando por volta das 15h (17h de Brasília) da última quinta-feira em um voo fretado direto de Manaus, local do primeiro jogo do ano, contra o Audax. Foram pouco mais de cinco horas no avião. Por isso, o restante do dia foi de descanso para que nesta sexta-feira inicie de fato a preparação em solo americano.

O Flamengo está hospedado no The Ritz Carlton, um resort cinco estrelas localizado a poucos quilômetros do complexo do SeaWorld, uma das principais redes de parques de Orlando. A delegação rubro-negra ficará em andares reservados. Os treinamentos acontecerão no Osceola Heritage Park, um miniestádio localizado dentro do CT do Orlando City, que fica a cerca de 20 minutos do hotel.

Serão 11 sessões de treinamento ao todo. O elenco terá atividade integral em três dias e uma dinâmica diferenciada definida pela comissão técnica. Na parte da manhã, todos os 26 jogadores. Na parte da tarde, dois grupos em horários diferentes. Nesta sexta-feira, por exemplo, o treinamento será integral e terá atividade aberta por 15 minutos para a imprensa.



Quatro dias serão com atividade pela manhã e somente um dia terá atividade apenas na parte da tarde. No período da estadia nos EUA serão apenas duas folgas, ambas nos dia seguintes dos jogos contra Philadelphia, dia 21, e Orlando City, dia 27.

A programação prevê um treinamento aberto para os torcedores no dia 25. Os ingressos estão sendo comercializados por 25 dólares, ou seja, pouco mais de R$ 120 reais na cotação atual. A atividade começa às 16h do horário local (18h de Brasília).

A carga disponibilizada para o jogo contra o Orlando, no Orlando City Stadium, já foi esgotada para os rubro-negros. Enquanto isso, para o jogo contra o Philadelphia, cerca de 2 mil crianças e adolescentes praticantes de futebol irão ao Al Lang Stadium, além da carga disponibilizada para venda para torcedores do Flamengo.

A última atividade em solo americano será pela manhã do dia 30, pouco antes do time seguir viagem para o Brasil. A delegação vai direto para Belém onde enfrentará o Sampaio Corrêa no dia 31 pela quinta rodada do Carioca, jogo que marcará a primeira partida oficial de De la Cruz pelo Rubro-Negro.

Pré-temporada é importante para Tite

O discurso de Tite para assumir o Flamengo em outubro foi o objetivo de potencializar a equipe para o ano de 2024. Assim, o período de pré-temporada é tratado com extrema importância desde a chegada do técnico.

Em 2015, o Corinthians teve na pré-temporada a disputa da Florida Cup. E foi justamente naquele momento que o treinador encontrou a melhor forma do time jogar, que durou o restante da temporada e terminou campeão.

Na ocasião, um amistoso contra o Bayer Leverkusen foi decisivo para Tite implementar o esquema tático 4-1-4-1. A formação encaixou Jadson, mais aberto pela direita, com Renato Augusto no meio-campo. Elias ganhou mais liberdade para atacar.