Goleiro acreano Weverton renova contrato e vai jogar no Palmeiras até o fim de 2026

O jogador de maior sucesso da história do futebol acreano virou notícia nacional mais uma vez. Weverton, goleiro de 35 anos, teve seu contrato renovado com o Palmeiras até o fim de 2026. O atual vínculo terminaria no final do ano que vem, mas foi aumentado em mais um ano.

O acreano está no Palmeiras desde 2018 e já entrou para a história por ser o goleiro com o maior número de títulos da história do clube paulista. Ao todo, são onze títulos pelo Alviverde, sendo três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), três campeonatos Brasileiro (2018, 2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). Weverton também conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro pela seleção brasileira.

Weverton já realizou 335 com a camisa do Palmeiras e, conforme o site Nosso Palmeiras, que acompanha e divulga notícias da equipe, recebe um salário mensal de R$ 650 mil.