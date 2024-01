Reforço na área: De La Cruz chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo

– Falei com Giorgian (Arrascaeta) e com Gui (Varela), me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir.

Cerca de 20 torcedores do Flamengo estiveram na área de desembarque aguardando o De La Cruz. O meia veio direto do Uruguai em voo fretado pelo clube, que pousou por volta de 13h50, e recebeu a camisa 12 em homenagem à torcida, mas ainda não há definição do número que irá usar. Na saída do aeroporto, só repetiu que estava feliz diante da imprensa e seguiu direto para o Ninho do Urubu, onde será integrado ao grupo que se reapresentou na última segunda, e iniciará a pré-temporada.

Marcos Braz (vice-presidente de futebol) e Bruno Spindel (diretor executivo) chegaram ao Aeroporto do Galeão por volta de 13h10. A dupla ficou acompanhada do empresário de De La Cruz, que já aguardava o jogador há horas no aeroporto. À “FlaTV”, Braz comentou sobre a negociação: