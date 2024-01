Prefeitura investe na climatização das cozinhas das escolas da rede municipal

Um dos mais recentes investimentos da Prefeitura de Rio Branco, tem impactado diretamente na melhoria da qualidade do trabalho dos servidores públicos. Agora, todas as cozinhas das unidades escolares da rede municipal terão ares-condicionados. Das 84 escolas, 24 já foram climatizadas. A medida partiu de uma solicitação das próprias merendeiras e foi prontamente atendida pelo prefeito da capital.

A hora do lanche é um momento especial em que as crianças podem desfrutar de uma alimentação nutricional, a cada colher podemos observar em seus olhos a gratidão pelo cuidado, que vai desde o preparo do alimento até o momento de pôr à mesa. Lá na cozinha, a merendeira do turno, Elissandra Pismel começa cedo com o preparo dos alimentos para o lanche, ela relatou como era a rotina antes da instalação do ar-condicionado e do exaustor.

“Era no ventilador improvisado. Nós tínhamos que se virar nos 30. Só ligávamos o ventilador depois que terminasse de fazer a comida, porque era impossível a gente ligar o ventilador estando com o fogo ligado, era um calor horrível, horrível mesmo. Agora que chegou o ar-condicionado, foi tudo de bom pra gente. Tanto para nós, como para as pessoas que entram aqui e veem a diferença. Os entregadores dos produtos entram e falam “olha que legal a cantina agora está fresquinha”. Então a gente só tem que agradecer mesmo, porque se não fosse o ar-condicionado estava aqui morrendo de calor.”

A merendeira ainda disse que devido ao forte verão, no mês de agosto do ano passado ela acabou passando mal devido ao calor na cozinha e que até precisou ir ao hospital. Agora, com a climatização do seu espaço de trabalho, a servidora falou com alegria que se sente valorizada e que consegue ver o cuidado da gestão com as merendeiras.

Além da climatização da cozinha, novidades como geladeira nova, freezer farto de carnes e frangos, bem como de polpas de frutas deixam o trabalho mais proveitoso, como descreveu.

“Com relação às verduras, o alho, a cebola, etc, às vezes a gente tinha que fazer cota com a direção da escola para poder fazer o lanche das crianças de boa qualidade. E agora não, vem até demais, vem bastante alho, cebola, cebolinha e vem até outros condimentos que a gente nunca tinha usado e agora estamos na experiência de usar, como o manjericão. O suco também era pouco que vinha e, às vezes, faltava frango, a carne, e hoje, não, hoje nós temos tudo da melhor qualidade.”

Outra coisa que a merendeira destacou foi em relação aos produtos de higiene que, por muitas vezes, eram de uma qualidade duvidosa.

“Há seis anos quando entrei como merendeira, nós tínhamos uma dificuldade muito grande em relação aos produtos de higiene, por ser um produto de má qualidade, pra gente lavar uma louça tinha que lavar de duas a três vezes pra poder tirar a gordura do prato ou copo. Agora não, os produtos que vem são da melhor qualidade…”

Para Maria Mendonça, coordenadora pedagógica da escola municipal Mozinha Feitosa, o que a atual gestão tem feito pelas escolas é algo admirável. A gestora falou que o prefeito da capital é um homem correto e sempre está em busca de melhorar não só a qualidade do ensino, mas também de revitalizar os espaços.

“Nós estamos muito felizes, porque ano passado ele veio aqui na nossa escola e a gente pediu que ele olhasse com carinho pra nossa cozinha, que era muito quente e ele prontamente fez esse feito maravilhoso, que a nossa cozinha hoje é climatizada as merendeiras, elas trabalham com mais alegria em fazer o lanche das crianças. Ele olhou a nossa escola, arrumou os defeitos que estavam precisando e a nossa equipe fica muito satisfeita com esse feito que ele fez em nossa escola.”

Segundo a secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, o empenho da gestão é de valorizar os servidores e a previsão é de que até o fim do ano, todas as cozinhas das escolas estejam climatizadas.

“O objetivo em torno do nosso prefeito, nosso gestor é justamente todas as nossas unidades escolares que elas sejam climatizadas às cozinhas. Todo mundo conhece o verão do Acre, é terrível. O prefeito sempre pede, vamos valorizar o nosso pessoal, vamos cuidar bem do outro e é isso que nós queremos e vamos fazer. Enquanto estivermos a frente da Seme, o outro é muito mais importante do que nós.”

Por Assecom/Prefeitura