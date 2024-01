Novos Conselheiros Tutelares de Rio Branco são empossados

A Prefeitura de Rio Branco, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), empossou nesta quarta-feira (10) os 20 novos conselheiros tutelares para o quadriênio de 2024-2027, em cerimônia realizada no auditório do Ministério Público do Acre (MPAC).

De acordo com a presidente do CMDCA, Iana Sarquis, mais de 20 mil votos foram computados na seleção dos novos conselheiros.

“A eleição ocorre simultaneamente em todo o Brasil, seguida pela posse. No caso de Rio Branco, os quatro conselhos tomaram posse hoje, cada um com cinco conselheiros, reforçando o compromisso com a proteção dos direitos das crianças e adolescentes”, afirmou Sarquis.

O procurador de Justiça, Dr. Francisco Maia, presente na posse, expressou alegria ao ver a admissão dos novos defensores das crianças e adolescentes do município, ressaltando a importância do processo democrático na escolha.

“Chegamos ao termo final desse processo com a posse dos conselheiros. Venceu aí, com certeza, o processo democrático da escolha deles por toda a população. Esse é um momento de comemoração, porque dá-se continuidade, já que o conselho tutelar é um órgão permanente, não pode sofrer as soluções de continuidade. É fazer o melhor pelas nossas crianças e adolescentes no que tange a proteção de cada uma delas”, destacou.

Marcelo Lopes, conselheiro tutelar eleito em primeiro lugar, destacou a honra de ser escolhido, enfatizando seus mais de 10 anos de trabalho na promoção dos direitos das crianças e adolescentes.

“O povo escolheu os 20 conselheiros que ele julgou pela sua capacidade, pelo seu currículo, por ser ficha limpa e atuar nessa garantia de direito da criança e do adolescente. Para mim é muito natural, por conta de que eu tenho um trabalho ao longo de uma década com crianças, com menores, com adolescentes privados de liberdade no sistema socioeducativo. Então para mim é uma honra ter sido escolhido e vou dar continuidade naquilo que eu venho fazendo há mais de 10 anos”, afirmou.

Diferentemente de Marcelo, Anilton Andrade foi empossado para seu terceiro mandato, planejando dar continuidade ao trabalho realizado e zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes na capital.

“No terceiro mandato eu pretendo dar continuidade ao meu trabalho, zelando pelo cumprimento do direito. Costumo dizer que em um mandato só, você não tem a eficácia do trabalho. Então, no outro mandato, você começa a dar continuidade ao seu trabalho e esse terceiro mandato, se Deus quiser, terei muito discernimento para dar o aconselhamento certo e continuar zelando pelo cumprimento do direito da criança e adolescente aqui em nossa capital”, afirmou.

O prefeito de Rio Branco também esteve presente e sublinhou seu compromisso com os direitos das crianças e adolescentes, destacando a importância da implantação do 4º Conselho durante sua gestão.

“Quando cheguei na prefeitura, tínhamos apenas três conselhos e há muito tempo indicavam a necessidade de um 4º e então, resolvemos implantar o 4º Conselho. Estou feliz, porque assim a gente mostra que a nossa gestão tem compromisso com a dignidade de todos, das crianças, dos jovens e dos adultos. Então, o caminho é esse, 20 conselheiros sendo empossados hoje, para mim é uma felicidade muito grande, porque a gente sabe que as nossas crianças terão uma proteção muito maior”, afirmou o gestor.

Segundo a deputada federal, Antônia Lúcia, que também é a presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Criança, do Adolescente e dos Conselhos Tutelares na Câmara Federal, é com muita alegria que estará destinando um recurso para auxiliar na manutenção dos conselhos tutelares de Rio Branco.

“A emenda não será apenas para o 4º Conselho que acaba de ser criado; será uma emenda que amparará os conselheiros empossados. Os R$ 5 milhões destinados à sede dos 4 conselhos tutelares passarão para a Prefeitura de Rio Branco, beneficiando os conselheiros e contribuindo para a dignidade das famílias e crianças desta querida capital do estado do Acre”, anunciou.

Por Assecom/Prefeitura