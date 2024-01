Prefeitura de Rio Branco define últimos detalhes do Carnaval

A Prefeitura de Rio Branco realizou, na manhã desta sexta-feira (19), na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) uma reunião para definir os últimos detalhes do carnaval. O evento será realizado entre os dias 9 e 14 de fevereiro, na Praça da Revolução, centro da cidade.

Participaram da reunião o diretor presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Andeson Nascimento e representantes da comissão organizadora da festa que, este ano, terá como tema “Rio Branco Folia: Tradição e Alegria”. Na ocasião foi apresentada a logística como: segurança, atrações, alegorias, cores e ornamentações dos locais que receberão os foliões durante as seis noites de festa.

Além do policiamento militar, serão disponibilizados também mais de 100 seguranças particulares para que os foliões possam brincar e se divertir com a família. A expectativa de público é de cerca de vinte mil pessoas por noite.

Para a realização da tradicional festa popular serão investidos recursos no montante de um milhão e quinhentos mil reais. A abertura será no dia nove, com a escolha da realeza. Crianças e idosos terão sua festa marcada para a quarta noite de carnaval.

Além dos tradicionais blocos de ruas, a prefeitura vai apoiar também o carnaval nos bairros. Os comerciantes que tiverem interesse em comercializar seus produtos nos locais, tem até o dia 25 de janeiro para se credenciar, junto a prefeitura.

De acordo com o secretário da Seinfra, Cid Ferreira, tão logo a retirada da decoração de natal seja concluída, começa a reforma da praça para o carnaval.

“Tudo está programado inclusive a reforma da praça, vamos instalar fonte luminosa, uma interativa outra contemplativa, enfim a praça vai ficar muito bonita, nesse momento é fazer nosso carnaval como antigamente no centro da cidade, que é no centro da cidade que nossa população se reúne e vai ser um carnaval muito bom conduzido pela Fundação Garibaldi, com segurança e muita animação”.

De acordo com o diretor presidente da FGB, o objetivo do carnaval da prefeitura é inovar, promover um ambiente familiar e resgatar o carnaval de antigamente. Além de apoiar os tradicionais carnavais dos bairros.

“Houve um levantamento e verificou-se que a praça seria o melhor local para se fazer esse carnaval, haja vista que outros carnavais aconteceram em frente da prefeitura. O ponto central ele é benéfico, em vários aspectos, no que diz respeito à segurança, ao monitoramento para você conseguir oferecer uma infraestrutura, tanto para o deslocamento do cidadão, como também para afastar àquela pessoa que vem com más intenções e logicamente cria um ambiente para as famílias brincarem e se divertirem dentro das condições que a prefeitura pode oferecer. Não vamos deixar de apoiar os carnavais tradicionais dos bairros”.

Por Assecom/Prefeitura