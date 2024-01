Prefeitura anuncia retorno do Carnaval 2024 na Praça da Revolução em Rio Branco

Em solenidade no auditório da Secretaria de Infraestrutura, localizado no auditório do Mira Shopping, no centro da capital, o prefeito Tião Bocalom (PP) anunciou a programação do Carnaval 2024, com o tema “Rio Branco, Folia, Tradição e Alegria” – que este ano será organizado na Praça da Revolução que ocorrerá entre os dias 9 a 14 de fevereiro.

O prefeito Tião Bocalom revelou que a gestão deverá fazer o resgate histórico da festa carnavalesca na capital. “A gente sabe que o carnaval é uma tradição no Brasil, claro que não somos uma Rio de Janeiro e nenhuma São Paulo, mas, vamos fazer o melhor na medida do possível para que a população veja que nossa gestão ela procura tudo que faz, fazer bem feito”, comentou.

escolha pela realização da festa na praça é por conta do sucesso em eventos anteriores, como a ornamentação natalina que ocorre todos os anos. “Esse carnaval tem como principal objetivo esse resgate cultural. Então, o objetivo é criar essa tradição”, explicou Nascimento.





O pré-carnaval da gestão será de 2 a 4 de fevereiro, também na Praça da Revolução e o Carnaval Oficial começa dia 9 e se estenderá até o dia 14 de fevereiro, no cruzamento da avenida Getúlio Vargas com a rua Rui Barbosa. Já o tradicional desfile dos blocos carnavalescos vai ocorrer no dia 13 de fevereiro, em uma sexta-feira.

Nos bairros também haverá folia – com apoio da gestão municipal. Outra novidade anunciada pela gestão, será no dia 12 de fevereiro, onde haverá uma festa voltada ao público infantil e terceira idade.

Cadastro dos comerciantes

O presidente da FGB ainda comentou também que o cadastro dos comerciantes vai acontecer nos dias 17 a 25 de janeiro – que será feito no Bosque, na capital.