Xororó confunde até filha de Chitãozinho ao posar com o humorista Tom Cavalcante

Xororó confundiu internautas com uma publicação feita na última segunda-feira (15) ao lado de Tom Cavalcante. A semelhança do humorista com seu parceiro de palco foi tanta que até mesmo a filha de Chitãozinho “reconheceu” o pai na foto.

O registro dos dois aconteceu durante uma viagem aos Estados Unidos na qual se encontraram. Na publicação, Xororó mostrou uma série de passeios como, por exemplo, nos parques da Disney, em Orlando, na Flórida.

“Depois de um Natal lindo com a família toda e de passar o último minuto do ano fazendo o que eu amo no palco da Paulista, não poderia ter escolhido melhor jeito de recarregar as baterias… Essa viagem está incrível! Muito grato a todos que dividiram e dividem esses momentos especiais comigo”, escreveu Xororó.

O cantor sertanejo ainda ironizou comentando: “PS: na terceira foto, um encontro maravilhoso com o Chitom Cavalcante”. Não demorou para que o público reagisse à postagem. “Juro que vi meu pai”, escreveu Aline Lima, filha de Chitãozinho.

Fãs da dupla sertaneja também opinaram sobre a semelhança do humorista com uma das vozes de “Evidências”. “O Chitãozinho da Shopee”, escreveu um, “Já encontraram um sósia pro Chitão”, comentou outro.

O humorista também entrou na brincadeira e encenou uma conversa com Xororó como se tivesse se apresentado ao seu lado no show da virada de ano na Avenida Paulista, em São Paulo. “Os invejosos vão dizer que não fui eu, Chitomzinho, que cantei no Réveillon da Paulista com meu mano voz de ouro @xororooficial”, escreveu.

“Contra evidências não há argumentos”, concluiu o humorista. Confira a publicação na íntegra: