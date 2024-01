Preços do diesel, gasolina e etanol ficam estáveis na semana, aponta levantamento

Os preços médios de diesel, gasolina e etanol nos postos do Brasil recuaram levemente na terceira semana de janeiro, ante a anterior, mantendo a tendência de estabilidade demonstrada desde o início do ano, apontou nesta sexta-feira (19) pesquisa da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.

Brendon Rodrigues, head de inovação e portfólio na ValeCard, afirmou que o primeiro mês do ano vem registrando variações de combustíveis quase imperceptíveis no bolso do consumidor.

“Estamos na terceira semana consecutiva de estabilidade, entretanto, é fundamental estar atento aos anúncios da Petrobras, que podem indicar eventuais aumentos ou quedas”, disse em nota o especialista.

O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, teve queda de 0,61%, entre os dias 12 e 18 de janeiro, em relação à segunda semana do mês (de 5 a 11 de janeiro), a 6,182 reais por litro, apontou o levantamento, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os Estados.

Já o preço médio da gasolina nos postos do país apresentou recuo de 0,19% na mesma comparação, a 5,791 reais por litro.

O valor do etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, caiu 0,22%, a 3,554 reais por litro.