Países suspendem financiamento para agência da ONU em Gaza após demissões

Mais países se juntaram aos EUA e à Austrália ao pausar o financiamento para a principal agência de ajuda humanitária da ONU que opera em Gaza depois que alguns de seus funcionários foram acusados de participar dos ataques de 7 de outubro.

A Agência das Nações Unidas de Assistência e Trabalho (UNWRA) demitiu na sexta-feira (26) vários funcionários depois que Israel os acusou de envolvimento na invasão do Hamas, no sul de Israel.

A revelação levou o Departamento de Estado dos EUA a anunciar logo depois que havia “temporariamente pausado o financiamento adicional” para a agência.

Agora, Canadá e Itália seguiram o exemplo.

O ministro do Desenvolvimento Internacional do Canadá, Ahmed Hussen, fez o anúncio na sexta-feira no X.

Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx

— Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2024