Novo reforço, De La Cruz é recepcionado por Zico em sua chegada ao Flamengo

Novo reforço do Flamengo para esta temporada, o meio-campista Nicolás De La Cruz já recebeu a benção de Zico, maior ídolo da história do clube rubro-negro. O jogador uruguaio, que desembarcou ontem no Rio de Janeiro, visitou as instalações da equipe e foi recepcionado pelo Galinho, que aproveitou para lhe dar as boas-vindas.

Na conversa com o meio-campista, Zico mostrou que o seu “portunhol” está em dia e fez um pedido para o novo craque do Flamengo. O maior artilheiro da história do clube carioca pediu para que o rubro-negro volte a “erguer as copas” em 2024 — a equipe não conquistou um título sequer na temporada passada.

— Oi, mestre. Como estás? Bem-vindo. Sorte para você. Tranquilo, jogo a jogo e vamos juntos. Voltar a erguer as copas — disse Zico no primeiro encontro com De La Cruz.

De La Cruz desembarcou no Aeroporto do Galeão, acompanhado por sua esposa, as duas filhas, o advogado e o empresário, ontem, por volta de 14h30. Assim que chegou em solo carioca, o jogador comentou sobre sua preferência pelo rubro-negro, que o fez rejeitar outras propostas para deixar o River Plate, e vir para o futebol brasileiro.



— Eu tinha algumas outras propostas, mas decidimos vir para cá. É um novo projeto de vida para nós, muito importante também, se mudar para um time tão grande como o Flamengo. Acho que estamos muito felizes. Falei com Giorgian (De Arrascaeta) e Gui (Varela), e eles comentaram tudo sobre o clube. Acho que foi o pontapé final para tomar a decisão — disse De La Cruz, à FlaTV.



Principal reforço do Flamengo para a janela de transferências, De La Cruz foi comprado por 16 milhões de dólares (R$ 77,7 milhões). Sem um acordo com o River Plate, o rubro-negro realizou o pagamento da multa rescisória à vista. O meia deixou o clube argentino como ídolo. Por lá, fez 211 jogos, 36 gols e dez títulos, sendo uma Libertadores, em 2018.



Destaque da seleção uruguaia, De La Cruz tem 25 jogos pela seleção e cinco gols marcados. Só sob o comando de Marcelo Bielsa são seis partidas pelas Eliminatórias, com três gols e três assistências.



Por Extra