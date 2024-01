Neymar manda recado para participante do BBB, que revelou investida do jogador

Neymar, do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, mandou recado para uma das candidatas do “puxadinho” do Big Brother Brasil. O jogador desejou boa sorte para Carolina, modelo que revelou já ter recebido “investidas” do jogador.

Candidata a entrar no BBB24, a estilista fez revelações que chamaram atenção do público. A carioca contou detalhes sobre sua proximidade com outros grandes nomes do esporte, como os jogadores Éder Militão (Real Madrid) e Gabigol (Flamengo).

A modelo afirmou ter ficado com o zagueiro do clube espanhol e com o ídolo do Rubro-Negro, além de ter conversado por meio de mensagens com Neymar. “Com o Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei”, revelou.

Carolina também revelou outro astro do esporte que fez parte de sua vida amorosa: o surfista Gabriel Medina.

Público, Camarotes e Pipocas decidem quem entra no BBB 24

O público deverá escolher um homem e uma mulher dentre os 13 nomes do Puxadinho anunciados durante o Fantástico, da TV Globo, neste domingo (7). Os mais votados entram oficialmente no reality na noite desta segunda-feira (8) — dia em que a votação se encerra e que estreia o programa.

Os Camarotes e os Pipocas também terão papel fundamental nesta etapa. São eles que escolhem mais três brothers e três sisters para compor o elenco oficial em uma dinâmica realizada ao vivo ainda na estreia.