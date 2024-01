Neuralink faz primeiro implante de chip cerebral em humano, diz Elon Musk

Elon Musk, o bilionário fundador da Neuralink, disse que o primeiro humano recebeu um implante da startup de chips cerebrais no domingo (28) e está se recuperando bem. O anúncio foi feito em uma postagem na plataforma X na segunda-feira (29).

“Os resultados iniciais mostram uma detecção promissora de picos de neurônios”, disse Musk.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024