Na casa dos 11 metros, nível do Rio Juruá é o que mais preocupa

As chuvas que tem atingido várias cidades acreanas desde o final de dezembro têm preocupado os órgãos de controle e fiscalização no estado do Acre. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental do Estado do Acre (Cigma), até o momento, o nível do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul é o que mais preocupa, já que o final da tarde de ontem (4) estava com 11,15 metros e se aproxima da cota de alerta (11,80m). Na capital, o Rio Acre está com 7, 10 metros, sendo que a cota de alerta é de 13,50m.

O governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros, monitora a situação das chuvas com possibilidade de cheia dos rios e igarapés no estado. Para o governo, o momento é de atenção em todo o estado. Os órgãos ligados à agenda ambiental têm se reunido para oportunizar suporte e assistência no caso de cheia, se houver necessidade.

A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, explicou que a Sema está trabalhando de forma conjunta com os órgãos no sentido de assessoramento de informações técnicas e previsões climatológicas.

“O estado, através da Sema, com a Sala de Situação, atua no monitoramento diário para acompanhamento das informações e previsões climatológicas que subsidiam as tomadas de decisões dos gestores frente a eventos críticos de forma integrada com todos os agentes ligados ao sistema de meio ambiente”, reforçou.

Segundo o Cigma, devido ao aviso meteorológico emitido pelo Inmet, há a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h) em boa parte do estado, com duração até esta sexta-feira, 5.