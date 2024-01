Tião Bocalom diz que ação da prefeitura evitou enxurradas de igarapés em Rio Branco

Foto: Luízio Oliveira/cedida

O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, vistou na manhã desta sexta-feira, 5, a margem do Igarapé São Francisco, em vistoria ao nível das águas. Acompanhado do tenente-coronel Cláudio Falcão, da Defesa Civil, Bocalom creditou à Prefeitura de Rio Branco a não incidência de enxurradas em razão das recentes chuvas que atingiram a capital do Acre.

Segundo o prefeito, a limpeza do Igarapé São Francisco, em Rio Branco evitou uma maior subida no aumento da água: “no ano passado mais de duas mil famílias perderam tudo o que tinham. Este ano temos feito um trabalho muito bom de monitoramento dos igarapés, mas em 24 horas tivemos 125 milímetros de chuvas. Graças a Deus e em função do trabalho que fizemos em 2023, de limpeza dos igarapés, a água está fluindo. A última limpeza havia sido feita há 19 anos, se não tivéssemos feito de novo em 2023, com certeza essas chuvas já teriam causado problemas”, disse.

Bocalom ainda chamou a atenção da população que ainda desova lixos e entulhos às margens dos igarapés: “nós não queremos ver ninguém perdendo sua vida ou seus objetos em função de desbarrancamento e transbordamento de igarapé. Não dá pra Prefeitura, todo ano que houver alagamento, fazer um Projeto Recomeço. Gastamos R$ 7 milhões em restituição de móveis e eletrodomésticos a famílias que perderam suas coisas, mas a Prefeitura sozinha não consegue resolver essa situação, é preciso que a população entenda que não dá pra jogar geladeira, fogão, sofá e até carro em igarapé. Precisamos ser amigos do meio ambiente, não podemos ser inimigos, porque quando você agride o meio ambiente, ele vai retornar pra você”, concluiu.

Em agosto de 2023, a Prefeitura de Rio Branco realizou um multirão de limpeza ao longo de 7 quilômetros do Igarapé São Francisco. Não há informação de quanto entulho e lixo foi retirado.