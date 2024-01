Motorista atropela jovem, foge do local, é perseguido, perde controle da direção, e capota veículo

Por Davi Sahid

Um motorista identificado apenas como Wesley perdeu o controle de um veículo modelo Honda Civic, de cor branca, placa QWN-5I00, capotou e destruiu a entrada da J.J distribuidora na noite deste sábado, 20, na Via Chico Mendes, nas proximidades de uma concessionária, no bairro Triângulo Novo no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Wesley teria atropelado um jovem identificado como Francisco Tomé de Oliveira Neto, 21 anos, na Avenida Ceará nas proximidades de um posto de combustível, e fugiu do local. O motorista foi perseguido por populares, seguiu em alta velocidade até a Via Chico Mendes, no sentido centro-bairro, e quando chegou na frente de uma concessionária, passou direito por cima da rotatória, perdeu o controle da direção, capotou e colidiu fortemente no portão de entrada da distribuidora. Após o acidente o motorista fugiu do local entrando em uma área de mata. Com o impacto o veículo ficou totalmente destruído.

Dentro do carro foi encontrado várias garrafas de cerveja, a Polícia acredita que o motorista estava dirigindo embriagado.

O Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas quando os Militares e os Paramédicos chegaram ao local não encontraram mais o motorista Wesley que havia fugido.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após o término o veículo Honda Civic foi removido por um guincho e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito (DETRAN).

O proprietário de uma garagem de veículos, compareceu na Via Chico Mendes e informou a reportagem que o veículo foi comprado na última sexta-feira, e que ainda está no nome do vendedor, um Policial Civil. Confirmou ainda que o veículo Honda Civic estava com Wesley, mas não sabia aonde ela estava, após o ter sofrido acidente.